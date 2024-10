Ford Focus ST Turnier: Kompaktes Multitalent für den Einstieg

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der kompakte Kombi nicht wegzudenken. Ford weiß eben, warum sie den Ford Focus ST Turnier nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Die Markteinführung war vor siebzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Für das agile Vorankommen war der Ford Focus ST Turnier immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Ford Focus Turnier nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.525 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Macht der Ford Focus ST Turnier mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein Vierzylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 66 PS auf 146 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 14,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 206 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 124 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 320 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 8,1 Liter in Kauf nehmen.

Liefert der Ford Focus ST Turnier genügend Funktionalität im Alltag?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Sitzheizung sowie Navigationssystem und Tagfahrlichtern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 480 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.525 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,84 Tonnen hat das Modell Focus aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Automatik. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Ford Focus ST Turnier?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Ford Focus ST Turnier als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Ford Focus ST Turnier?

Auf auto.de den Ford Focus ST Turnier als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Ford Focus ST Turnier zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Ford Focus ST Turnier günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Ford Focus ST Turnier für nur 25.349 €

Wer sich für den Ford Focus ST Turnier interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Ford Focus: 33.249 €

Unser zweites Angebot des Ford Focus ST Turnier können wir für 33.249 € anpreisen. Ein Leasing für den Ford ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Ford Focus ST Turnier: Angebot Nr. 3 für 43.049 €

Aktuell bieten wir den Ford Focus auch für 43.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 9.801 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 52.850 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man den schicken Kölner zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Focus entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 426 € vor und eine Anzahlung von 8.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Ford Focus ST Turnier zu

Der Ford Focus ST Turnier wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Focus zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.