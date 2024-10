Ford Focus Vignale 5-türig: Kompakt-Kombi mit reichlich inneren Werten

Bei Ford geht es spannend zu, denn nun rollt der Ford Focus Vignale 5-türig als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 146 PS schwebt der 1,84 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Seit 2004 ist er nun schon auf dem Markt. Bei Ford sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Ford Focus Vignale 5-türig ist durch und durch ein Ford, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 480 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.525 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Was sind die technischen Daten des Ford Focus Vignale 5-türig?

Ein Vierzylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 80 PS beziehungsweise bis zu 146 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Focus in 9,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 164 km/h. Hinzu kommen mindestens 124 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 7 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 8,1 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,7 Litern Diesel bzw. 5,7 Litern arrangieren.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Ford Focus Vignale 5-türig?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mit 4,47 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 480 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.525 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,84 Tonnen schweren Kölner durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Focus Vignale 5-türig aus.

Nimmt man im Ford Focus Vignale 5-türig sicher am Straßenverkehr teil?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Ford Focus Vignale 5-türig sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den Ford Focus Vignale 5-türig günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Ford Focus Vignale 5-türig zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für den Ford Focus Vignale 5-türig: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Ford Focus Vignale 5-türig für nur 19.789 €

Wer sich für den Ford Focus Vignale 5-türig interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Ford Focus: 18.049 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Ford Focus Vignale 5-türig können wir für 18.049 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Ford Focus Vignale 5-türig: Bei uns für nur 23.649 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Ford Focus Vignale 5-türig ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 23.649 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Ford Focus Vignale 5-türig fahren!

Der Ford Focus Vignale 5-türig wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Focus zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.