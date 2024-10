Ford Focus Vignale: Kompakt-Kombi mit reichlich inneren Werten

Modelle von Ford fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Ford hat die Optik des Focus Turnier etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Die Baureihe wird seit 2004 gebaut. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Ford auch besonders ansprechend sein. Der Focus Turnier leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Wieviel Leistung hat der Ford Focus Vignale?

Ein Vierzylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 80 PS beziehungsweise bis zu 146 PS. In flinken 14,4 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 206 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 164 km/h möglich. Der Motor leistet 124 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 320 Newtonmeter Drehmoment an. Ford-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Ford für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 8,1 Litern an.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Ford Focus Vignale?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, eine Lenkradheizung un eine Sitzheizung und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 480 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,47 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.525 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,84 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Ford Focus vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Gegen Aufpreis gibt es neben der Handschaltung eine Automatik. Serienmäßig wird der Ford Focus nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Ford Focus Vignale?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Ford Focus Vignale als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie kann man sich ein günstiges Ford Focus Vignale Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Focus kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Focus finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Focus Vignale. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Ford Focus Vignale

Der Ford Focus Vignale für nur 19.789 €

Unser erstes Angebot des Ford Focus Vignale hat einen Kaufpreis von 19.789 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot des Ford Focus Vignale für 18.049 €

Unser zweites Kaufangebot des Ford Focus Vignale können wir für 18.049 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Ford Focus Vignale ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 23.649 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Ford Focus Vignale

Der Ford Focus Vignale wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Focus zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.