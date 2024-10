Ford Focus Limousine: Power für den schicken Kölner

Die flinke Ford Focus Limousine überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Siebzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Kölner fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie der Ford Focus Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Ford Focus Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Ford hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Ford zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Leistung hat die Ford Focus Limousine?

Der 2,5-Liter-Fünfzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Ford Focus beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 80 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 136 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 226 PS. Und mit 14,4 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Kölner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,5-Liter-Motor auf Touren und in 6,8 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 241 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 164 km/h möglich. Der Motor hat 124 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 320 Newtonmeter Drehmoment an. Den Normwert von maximal 9,3 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Fünfzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Ausstattung besitzt die Ford Focus Limousine?

Die Verarbeitung der Ford Focus Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Ford zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 385 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,49 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.245 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,84 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Ford Focus vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Ford vor allem als Limousine aus. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Ford Focus Limousine aus?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Ford Focus Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie kann man sich ein günstiges Ford Focus Limousine Angebot sichern?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Ford Focus Limousine

Die Ford Focus Limousine für nur 28.648 €

Wer sich für die Ford Focus Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 28.648 € spart man 12.244 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 40.892 € liegt. Das ist ein Rabatt von 30 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Focus können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.700 €, einer Rate von 235 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Ford Focus: 28.548 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Ford Focus auch für 28.548 € anbieten, statt bisher für 38.676 €. Der Preisnachlass von 10.128 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Focus kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 5.700 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 249 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ford Focus zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Ford Focus Limousine: Angebot Nr. 3 für 28.348 €

Zur Zeit bieten wir den Ford Focus auch für 28.348 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 10.799 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.147 € liegt. Bei 28 % Ersparnis kann man mit dem Ford ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Focus entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 244 € vor und eine Anzahlung von 5.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Ford Focus Limousine fahren!

Die Ford Focus Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Focus zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.