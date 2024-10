Der Ford Mondeo - Topleistung und einzigartiges Design

Der Ford Mondeo verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Ford Mondeo zu einem gesuchten und günstigen Auto. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Ford Mondeo, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Ford Mondeo über jeden Zweifel hinwegfahren, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 239 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem Mondeo kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Die vielen Vorteile des Ford Mondeo

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Ford Mondeo 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 239 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) oder Autogas (LPG) werden immer häufiger angeboten. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an Mondeo-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.