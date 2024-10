Opel Combo Life: Ein Multitalent

Ein Van wie der Opel Combo Life ist die automobile Antwort auf das legendäre Schweizer Offiziersmesser. Diese Raumwunder bewähren sich sowohl im Handwerk als auch bei Familien oder Hobbysportlern und bei der Lösung von größeren Transportaufgaben. Nachdem die Gattung der klassischen Familien-Vans zunehmend von den sportlichen Nutzfahrzeugen SUV verdrängt wird, fährt jetzt auch wieder der Opel Combo Life in die Lücke. Im Jahr 2001 verlässt der Opel erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Opel hat seinen Opel Combo Life modern gestaltet. Als Hochdach-Kombi, Bus, Kastenwagen oder Doppelkabine ist er eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Der Combo ist ein sehr familienfreundlicher Van. Allein seine Länge suggeriert viel Platz für die Insassen - vorn wie hinten. Der frische Kleinbus weist eine dynamische, nach hinten ansteigende Seitenlinie auf. Die Front macht den Combo sofort als ein Mitglied der Opel-Familie erkennbar.

Ist der Opel Combo Life so sparsam wie ein Diesel?

Ein 1,7-Liter-Vierzylinder treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 101 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Opel Combo immerhin schon mit 65 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 17 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 170 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Rüsselsheimer aber immerhin schon 152 km/h. Hinzu kommen mindestens 125 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 240 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,5 und 7,8 Liter Benzin. Der Opel Combo Life fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 7,5 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 138 g und 188 g pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Opel Combo Life?

Ab Werk besitzen die Combo-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Klimaanlage beziehungsweise. Mit 4,32 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 455 Litern üppig bemessen. Bis zu 3.050 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,68 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Fünf-Stufen-Automatik. Die Kraft des Combo Life wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Opel Combo Life?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Opel Combo Life inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man ein günstiges Opel Combo Life Angebot anfragen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Opel Combo Life sichern

Der Opel Combo Life für nur 29.189 €

Unser erstes Angebot des Opel Combo Life hat einen Kaufpreis von 29.189 €. Sie sparen 2.200 € bei einem Listenpreis von 31.389 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Unser zweites Angebot zum Kauf des Opel Combo Life können wir für 24.349 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Opel Combo Life ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 26.349 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Nach wenigen Kilometern zeigt sich der Opel Combo Life als echte Alternative zu den anderen Modellen wie dem Opel Combo oder auch dem Opel Combo. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.