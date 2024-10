Das Opel Mokka SUV bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Opel geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Opel Mokka als Benziner vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 152 PS schwebt der 1,8 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Neun Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Der Opel Mokka verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Opel Mokka SUV bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Opel Mokka SUV handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Ist das Opel Mokka SUV so sparsam wie ein Diesel?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Mokka startet mit einem Autogas-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Mokka beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 110 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 152 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 136 PS. Die 12,5 Sekunden, die der Opel dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Mokka nur 9,6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 197 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 170 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 155 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 6,7 Liter in Kauf nehmen. Der Opel Mokka fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 6,1 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 159g pro 100 Kilometer.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Opel Mokka SUV?

Die Verarbeitung des Opel Mokka SUV bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Opel zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,28 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 356 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.372 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,76 Tonnen hat das Modell Mokka aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Opel vor allem als SUV aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-Automatik. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, ordert sich einen Opel Mokka SUV mit 4x4-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Opel Mokka SUV?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Opel Mokka SUV ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo gibt es hohe Rabatte für das Opel Mokka SUV?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Opel bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für das Opel Mokka SUV sichern

Das Opel Mokka SUV für nur 28.648 €

Unser erstes Angebot des Opel Mokka SUV hat einen Kaufpreis von 28.648 €. Sie sparen 6.885 € bei einem Listenpreis von 35.533 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir das Opel Mokka SUV mit 224 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Opel Mokka: 28.648 €

Unser zweites Kaufangebot des Opel Mokka SUV können wir für 28.648 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 29.248 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann das Mokka SUV für 279 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 5.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Opel Mokka SUV bis zu 9.472 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Opel Mokka auch für 27.448 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 9.472 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.920 € liegt. Bei 26 % Ersparnis kann man mit dem Opel ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Mokka entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 189 € vor und eine Anzahlung von 5.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Opel Mokka SUV fahren!

Das Opel Mokka SUV wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mokka zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.