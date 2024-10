Der Opel Mokka bleibt keine Antwort schuldig

Ein SUV wie es sein soll ist der Opel Mokka. Seine Präsenz ist über jeden Zweifel erhaben. Der Mokka strahlt Kraft und Eleganz aus. Die mächtige und markante Front lassen erahnen was mit einem geschieht, wenn man den Motor startet. Ausgestattet mit neuster Technik, Sicherheit und einer Fahrdynamik, die dank Allradantrieb auf jedem Untergrund über ihre Qualitäten überzeugen kann. Besonders die Ausstattungsvariante mit Automatik ist gefragt. Opel bietet für den Mokka als Benziner und Diesel an.

Die vielen Vorteile des Opel Mokka

Das Leistungsspektrum des Opel Mokka beginnt mit einem 1,7-Liter-Motor mit 110 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,7-Liter-Aggregat mit 152 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 197 Stundenkilometern sorgt. Großes Plus: Autogas (LPG) können ebenfalls geordert werden. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.