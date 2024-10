Der Kauf eines Opel Adam: Die richtige Entscheidung

Die Limousine des Opel Adam ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den Adam zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Der Opel Adam versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Je nach Motorisierung (mit Benziner) sind 69 PS in der Basismotorisierung und 150 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,4-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h. An konventionellen Antrieben bietet Opel Benziner. Ferner sind auch Alternativen wie Autogas (LPG) verfügbar. Der Opel Adam ist nicht nur als Neuwagen beliebt. Er punktet auch als Jahres- oder Gebrauchtwagen, vor allem durch seine nachgewiesene Wertstabilität. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks ihren passenden Adam.