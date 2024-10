Opel Adam Limousine: Power für den schicken Rüsselsheimer

Bei Opel geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Opel Adam als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 150 PS schwebt die 1,81 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2012 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Mit einer Fahrzeuglänge von 3,75 Metern ist der Adam ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Opel besonders flach geformt. Opel sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Opel Adam Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Wieviel Leistung hat die Opel Adam Limousine?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,0 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Adam beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 69 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 150 PS zur Verfügung. In flinken 14,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 165 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 115 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1800 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 220 Newtonmeter haben. Der Opel Adam fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 5,9 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6. Der Opel Adam fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 5,4 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 140g pro 100 Kilometer.

Wie bequem reist man im Opel Adam Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Adam zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Opel eben. Die Platzverhältnisse im Adam sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 170 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 663 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,75 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,81 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Opel Adam vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Fünf-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Adam Limousine aus.

Bringt Sie ein Opel Adam Limousine sicher von A nach B?

Wo kann man ein günstiges Opel Adam Limousine Angebot anfragen?

Unser erstes Angebot der Opel Adam Limousine hat einen Kaufpreis von 12.189 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 13.589 €. Das sind satte 10 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Unser zweites Angebot der Opel Adam Limousine können wir für 11.649 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 700 € zum Marktpreis von 12.349 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 6 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Im Moment bieten wir den Opel Adam auch für 13.449 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 15.649 € liegt. Bei 14 % Ersparnis kann man mit dem Opel ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Adam entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der positive Eindruck der Opel Adam Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.