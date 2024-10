Der Opel Astra macht die Kaufentscheidung leicht

Der Opel Astra verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Opel Astra zu einem idealen Fahrzeug. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Opel Astra Sports Tourer. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der Astra anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Opel Astra mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Opel Astra ist sicherlich ein Fahrzeug für Menschen, die das Besondere suchen. Die markante Sportlichkeit, die bei diesem Coupé deutlich zum Vorschein kommt, will sicher nicht im Straßenbild untergehen. Zusammen mit den kraftvollen Motoren legt der Astra eine unnachahmliche Performance hin. Die Benziner wie die Diesel legen davon spürbar Zeugnis ab, kein Wunder wenn bis zu 280 PS möglich sind. Besonders häufig ist dabei dennoch die Ausstattungsvariante mit Automatik gefragt.

Der Opel Astra ist als Cabrio erhältlich. Das Cabrio des Opel Astra eröffnet die Freiluft-Saison. Kein anderer verkörpert modernen Stil und kultivierte Sportlichkeit zusammen mit einem kraftvollen Antrieb dessen 280 PS das Gefährt geschmeidig über die Landstraße dahingleiten lassen. Die Motoren (Benziner wie Diesel) liefern Power satt. Die Getriebeart ist Automatik oder manuelle Schaltung.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 280 PS: Der Opel Astra

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Opel Astra 57 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,2-Liter-Maschine 280 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Opel zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den Astra mittlerweile mit modernen Antrieben wie Autogas (LPG) und auch Erdgas (CNG) an. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten Opel Astra entfernt.