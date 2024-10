Der Opel Cascada ist als Cabrio erhältlich.

Mit dem Cascada landete Opel 2013 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Opel Cascada in folgenden Varianten: Als Cabrio.

Der Opel Cascada: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der Opel Cascada fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Der Fahreindruck mit seinen 200 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Sechs-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 235 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Opel Cascada mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 11,9 Sekunden. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 400 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1850 Touren an. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 7,6 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. Der Opel Cascada bringt 1,84 Tonnen auf die Waage. 280 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Opel hat eine Länge von 4,7 Meter.

Der Opel Cascada sprintet in 11,9 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Typisch für den Opel Cascada ist die Ausstattung. Die seit 2013 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Das Schalten übernimmt die Sechs-Gang-Automatik. Frontantrieb gehört beim Opel Cascada auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Opel Cascada alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Ausstattung gehören beim Opel Cascada ABS, ESP und Seitenairbag dazu. 4 Airbags tragen zum Insassenschutz bei.

