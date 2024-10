Der Opel Insignia Grand Sport Gsi bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Opel Insignia Grand Sport Gsi ausgewogenen Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Der Siegeszug des Opel Insignia Grand Sport Gsi beginnt im Jahr 2020. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung unter der Haube, die der Motor dem Opel Insignia Grand Sport Gsi mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Rüsselsheimer umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Rüsselsheimer genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Opel mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Wieviel Technik bietet der Opel Insignia Grand Sport Gsi?

Ein Vierzylinder treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 230 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 7,6 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 235 km/h. Hinzu kommen mindestens 350 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 8,4 Litern. Wer mehr Power will, der muss 8,7 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Wie komfortabel ist man im Opel Insignia Grand Sport Gsi unterwegs?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik sowie eine Start-Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 490 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,99 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.665 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,29 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Neun-Stufen-Automatik ausgeliefert. Ratsam ist es, den Opel Insignia Grand Sport Gsi mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Opel Insignia Grand Sport Gsi?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Opel Insignia Grand Sport GSi sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den Opel Insignia Grand Sport GSi günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Opel Insignia Grand Sport Gsi sichern

Der Opel Insignia Grand Sport Gsi für nur 37.049 €

Wer sich für den Opel Insignia Grand Sport Gsi interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Opel Insignia Grand Sport Gsi für 23.949 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Opel Insignia Grand Sport Gsi können wir für 23.949 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 24.249 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Opel Insignia Grand Sport GSi: Bei uns für lediglich 29.449 € besonders günstig

Dieser Opel Insignia Grand Sport Gsi ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.449 €. Man spart beachtliche 300 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Opel Insignia Grand Sport GSi: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck des Opel Insignia Grand Sport Gsi überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.