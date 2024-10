Der Opel Zafira Tourer macht klare Ansagen

Mit dem Zafira Tourer landete Opel 2011 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Opel Zafira Tourer: Verfügbar als Van/Kleinbus.

Eine gefragte Großraumlimousine hat Opel im Regal für Familien mit Kindern oder Reisefreunde, die gerne komfortabel reisen. Der Opel Zafira Tourer bietet auf 4,66 Metern Länge bis zu sieben Insassen Platz. In der gängigsten Konfiguration als Fünfsitzer stehen 710 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Durch Umklappen lässt sich das Ladevolumen um bis zu 1860 Liter erweitern.

Angenehm arbeitet der 200 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Mit dem 2,0-Liter-Benziner zeigt sich der Zafira Tourer deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Spitze liegt bei 225 km/h. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 12,9 Sekunden. Der Hersteller bietet 400 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 3800 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der Verbrauch von 8,6 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der Zafira Tourer wiegt 1,93 Tonnen. Mit dem 4,66 Meter langen, gestreckt erscheinenden Zafira Tourer haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 710 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle Opel Zafira Tourer tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Der Opel Zafira Tourer versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Es werden Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Das Schalten übernimmt die Sechs-Gang-Automatik. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 400 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Opel Zafira Tourer alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS, ESP und Seitenairbag sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten. Der Opel ist mit mindestens 6 Airbags ausgestattet.

Noch auf der Suche nach Ihrem Opel Zafira Tourer Traumwagen?

Finden Sie aus einer erstklassigen Auswahl an Fahrzeugen Ihr neues Traumauto den Opel Zafira Tourer.