Der Opel Mokka: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Der Opel Mokka ist ein SUV, das als kräftiger Zugwagen reichlich Eindruck macht. Bei langen Strecken wird der Mokka seiner Aufgabe als komfortabler Reisebegleiter problemos gerecht. Trotz seiner Größe und einer Länge von 4,28 Meter findet er sich auch ohne Mühe im Stadtverkehr zurecht. Die harmonisch agierende Automatik ist ein zusätzliches Plus.

Der Opel Mokka sprintet in 12,5 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Opel Mokka 110 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,7-Liter-Maschine 152 PS. Somit sind 197 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Autogas (LPG) stehen zur Verfügung, ohne das man Abstriche beim Fahrspaß hinnehmen muss. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.