Der Opel Insignia Grand Sport bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Opel geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Opel Insignia als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 260 PS schwebt die 1,86 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2017 verlässt der Opel erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Rüsselsheimer fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Mittelklasse-Limousine wie dem Opel Insignia Grand Sport kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der neue Opel Insignia Grand Sport sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstärkere Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Opel hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will der Deutsche zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 110 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 260 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 201 km/h. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 480 Newtonmeter haben. Neu an Bord ist ein Benziner.

Liefert der Opel Insignia Grand Sport genügend Funktionalität im Alltag?

Ab Werk besitzen die Insignia-Modelle einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung und Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse im Insignia sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 490 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.450 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,91 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,86 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Opel Insignia zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird der Opel Insignia mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Opel Insignia Grand Sport mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Opel Insignia Grand Sport in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Rüsselsheimer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Opel Insignia Grand Sport mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Opel Insignia Grand Sport gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Opel Insignia Grand Sport interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Opel per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Opel Insignia Grand Sport sichern

Der Opel Insignia Grand Sport für nur 16.749 €

Unser erstes Angebot des Opel Insignia Grand Sport hat einen Kaufpreis von 16.749 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Opel Insignia Grand Sport: Günstige Alternativen mit 1.000 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Opel Insignia Grand Sport können wir für 16.949 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.000 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 17.949 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 6 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Opel Insignia Grand Sport bis zu 500 € sparen

Momentan bieten wir den Opel Insignia auch für 19.149 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 19.649 € liegt. Bei 3 % Ersparnis kann man den schicken Rüsselsheimer zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Insignia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Opel Insignia Grand Sport zu

Als flotte Fahrmaschine kann der Opel im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.