Opel Insignia CT

Opel Insignia Country Tourer

Kombi ist natürlich nicht gleich Kombi. Lag ihre Entstehung noch in der Aufgabe, so viel Ladung und variabel wie möglich von A nach B zu transportieren, sind mit steigender Popularität und verändertem Einsatz mal mehr oder weniger schmucke Fahrzeuge entstanden, die diese Funktion zugunsten der schönen Form eingeschränkt haben. So kann es passieren, dass manche Kombis kaum mehr Stauraum bieten als anderswo eine Limousine oder ein Crossover-SUV. Es ist Zeit, sich alle aktuell auf dem deutschen Markt angebotenen Kombis mit ihren Laderäumen (nach VDA-Norm bis Oberkante der Rücksitze) anzusehen. Ein Kandidat, der den Anforderungen zweifelsohne gerecht wird, ist Opel Insignia Country Tourer. Die Markteinführung war vor acht Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Für das agile Vorankommen war Country Tourer Opel Insignia Country Tourer immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Opel Insignia Sports Tourer nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.530 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Kann Opel Insignia Country Tourer mit Benzin befeuerte Opel Insignia Country Tourer mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Insignia mit einem 1,6-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 250 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Opel Insignia immerhin schon mit 163 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 200 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 260 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 8,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Ist der Innenraum Opel Insignia Country Tourer ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung Opel Insignia Country Tourer bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Opel zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.530 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,92 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,86 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Opel Insignia zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Der Opel erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft Insignia Country Tourer wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Optional zum Frontantrieb ist der Rüsselsheimer außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Bringt Sie ein Opel Insignia Country Tourer sicher von A nach B?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Opel Insignia Country Tourer als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Opel Insignia Country Tourer?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für Opel Insignia Country Tourer sichern

Opel Insignia Country Tourer für nur 20.949 €

Unser erstes Angebot Opel Insignia Country Tourer hat einen Kaufpreis von 20.949 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Insignia kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Opel Insignia zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Jetzt unschlagbar günstig Opel Insignia Country Tourer fahren!

Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Insignia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Opel Insignia Country Tourer wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Insignia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.