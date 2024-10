Opel Insignia Sports Tourer: Mittelklasse-Rüsselsheimer mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Opel Insignia Sports Tourer viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Bei Opel geht es spannend zu, denn nun rollt der Opel Insignia Sports Tourer als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 325 PS schwebt der 1,86 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2008 verlässt der Opel erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem Opel Insignia Sports Tourer entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Insignia besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sechs-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder 4x4-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Insignia-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Opel Insignia Sports Tourer richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Opel Insignia Sports Tourer zustande?

Ein robuster Motor treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 110 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 325 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 13,8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 185 km/h. Hinzu kommen mindestens 155 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 260 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 435 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 11,8 Litern Benzin rechnen. Der Opel Insignia fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,9 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 277g pro 100 Kilometer.

Welche Komfortmerkmale hat der Opel Insignia Sports Tourer?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein Multifunktionslenkrad, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung un ein USB-Anschluss und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Opel hat ein Ladevolumen von 540 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.530 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,91 Metern. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für einen Kombi bzw. eine Limousine wie dem Opel Insignia vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der Insignia seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Rüsselsheimer liefert. Serienmäßig wird der Opel Insignia mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, ordert sich einen Opel Insignia Sports Tourer mit 4x4-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Opel Insignia Sports Tourer?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Opel Insignia Sports Tourer ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Opel Insignia Sports Tourer günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Opel Insignia Sports Tourer interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Opel per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den Opel Insignia Sports Tourer: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Opel Insignia Sports Tourer für nur 40.748 €

Unser erstes Angebot des Opel Insignia Sports Tourer hat einen Kaufpreis von 40.748 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Opel Insignia: 22.489 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Opel Insignia Sports Tourer können wir für 22.489 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 23.289 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Opel Insignia Sports Tourer: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 9 % sichern

Zur Zeit bieten wir den Opel Insignia auch für 21.389 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.589 € liegt. Bei 9 % Ersparnis kann man den schicken Rüsselsheimer zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi oder eine Limousine wie der Insignia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Opel Insignia Sports Tourer

Der Opel Insignia Sports Tourer wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Insignia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.