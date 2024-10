Opel Zafira Life: Van mit reichlich inneren Werten

Ein Van wie der Opel Zafira Life ist die automobile Antwort auf das legendäre Schweizer Offiziersmesser. Diese Raumwunder bewähren sich sowohl im Handwerk als auch bei Familien oder Hobbysportlern und bei der Lösung von größeren Transportaufgaben. Nachdem die Gattung der klassischen Familien-Vans zunehmend von den sportlichen Nutzfahrzeugen SUV verdrängt wird, fährt jetzt auch wieder der Opel Zafira Life in die Lücke. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2005 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Opel hat seinen Opel Zafira Life modern gestaltet. Als Hochdach-Kombi, Bus, Kastenwagen oder Doppelkabine ist er eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Der Zafira ist ein sehr familienfreundlicher Van. Allein seine Länge suggeriert viel Platz für die Insassen - vorn wie hinten. Der frische Kleinbus weist eine dynamische, nach hinten ansteigende Seitenlinie auf. Die Front macht den Zafira sofort als ein Mitglied der Opel-Familie erkennbar.

Was sind die technischen Daten des Opel Zafira Life?

Der 2,2-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 241 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 94 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Opel. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Zafira in 17 beziehungsweise 7,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 231 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 165 km/h Spitze. Der Motor hat 133 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1700 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 320 Newtonmeter Drehmoment an. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 5 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,6 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Der Opel Zafira fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 9,9 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 230g pro 100 Kilometer.

Liefert der Opel Zafira Life genügend Funktionalität im Alltag?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, ein Navigationssystem, eine Lenkradheizung un ein Multifunktionslenkrad und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,47 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 140 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.820 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,8 Tonnen hat das Modell Zafira aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Opel vor allem als Van aus. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Zafira Life aus.

Gilt Safety First auch für den Opel Zafira Life?

ABS, ESP und Seitenairbags tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Opel Zafira Life beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Opel Zafira Life ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Opel Zafira Life wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Opel Zafira Life?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Opel Zafira kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Zafira finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Opel Zafira Life. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Opel Zafira Life sichern

Der Opel Zafira Life für nur 47.658 €

Unser erstes Angebot des Opel Zafira Life hat einen Kaufpreis von 47.658 €. Sie sparen 13.725 € bei einem Listenpreis von 61.383 €. Das sind satte 22 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Opel Zafira Life mit 431 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 9.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Opel Zafira Life für 47.258 €

Unser zweites Kaufangebot des Opel Zafira Life können wir für 47.258 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 14.340 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 61.598 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 23 %. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Zafira Life für 422 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Opel Zafira Life: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 9 % sichern

Dieser Opel Zafira Life ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 28.949 €. Man spart beachtliche 2.800 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 9 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Opel Zafira Life fahren!

Der Opel Zafira Life wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Zafira zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.