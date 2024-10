Die auto.de Kaufempfehlung zum Opel Grandland X

Bereits das Design des Opel Grandland X betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den Opel Grandland X in folgenden Varianten: Als SUV.

Opels SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Grandland X der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,48 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

177 PS stehen bereit für den Fahrer. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Sechs-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. 214 km/h können maximal gefahren werden. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 12,2 Sekunden. Der Opel schickt akustisch sehr dezent seine 400 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 5,5 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Opel Grandland X bringt 1,91 Tonnen auf die Waage. Mit 4,48 Meter ist der Grandland X in Sachen Länge Klassenprimus.

Der Opel Grandland X sprintet in 12,2 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Der Opel Grandland X kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Navigationssystem, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und zu guter letzt Tagfahrlicht LEDsind auf der Haben-Seite zu finden. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Das Schalten übernimmt die Sechs-Gang-Automatik. Frontantrieb gehört beim Opel Grandland X auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Opel Grandland X alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent, die in seiner Klasse üblich sind. ABS, ESP und Traktionskontrolle sind beim Opel Grandland X vorhanden.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Opel Grandland X steht schon bereit!

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot für den Opel Grandland X an. Sichern Sie sich die unschlagbar günstigen Konditionen beim Kauf Ihres Fahrzeuges.