Der Opel Crossland X bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Opel Crossland X hatte ihre Markteinführung im Jahr 2017 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Opel Crossland X ist erhältlich als SUV.

Opels SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Crossland X der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,21 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 82 PS bis 131 PS. Das Werk bietet 1,6 Liter Hubraum für den Crossland X an. Bei 206 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 14 Sekunden ist der Opel Crossland X auf Tempo 100. Nicht nur durch die 300 Newtonmeter Drehmoment steht der Crossland X gut da, sondern auch beim Sound. Der Opel kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 5,4 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. 1,83 Tonnen beträgt das Leergewicht des Crossland X. Der Crossland X ist 4,21 Meter lang. 410 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 1255 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Die vielen Vorteile des Opel Crossland X

Der Opel Crossland X kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik und zu guter letzt 3-Zonen-Klimaautomatiksind auf der Haben-Seite zu finden. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sechs-Gang-Automatik verantwortlich. Frontantrieb gehört beim Opel Crossland X auch zum Repertoire.. ABS ist im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

