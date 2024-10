Warum es sich lohnt einen Opel Corsa zu kaufen

Mit dem Corsa landete Opel 2000 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Opel Corsa ist erhältlich als Kleinwagen, Limousine oder Transporter. Einen Mittelweg zwischen Limousine und Coupé haben die Opel-Entwickler bei den Fahreigenschaften beim Corsa gewählt. Nicht zu hart, aber auch nicht schwammig ausgelegt, schluckt das Fahrwerk des Corsa die meisten Unebenheiten klaglos. Bei schnellen Kurvenfahrten war er im Test nicht aus der Ruhe zu bringen. Trotz der Coupé-Architektur: Der Wagen ist eine Limousine mit hoher Praxistauglichkeit, wie der Test beweist. Mitfahrer im Fond steigen bequem ein, haben reichlich Platz und auch die Größeren stoßen nicht am Fahrzeughimmel an.

Die frische Front bringt mehr Emotion. Zusätzlich folgen genügend rationale Gründe also, warum der Corsa auch weiterhin auf dem Wunschzettel der Kleinwagenkäufer gehört. Doch Opel ging es beim Corsa vor allem auch darum, diesen rationalen Aspekten ein paar Emotionale beizumischen, die dem nüchternen Stadtflitzer bislang fehlten. Daher macht er mit schicker Frontpartie auf sich aufmerksam. Aus der Seitenansicht setzen die Felgen die passenden Akzente. Die hinteren Stoßfänger sollen die sportivere Note des Kleinwagen betonen.

Manchmal darf es etwas mehr sein. Und muss es sogar etwas mehr sein. Eltern von mehr als zwei Kindern kennen dieses Verlangen, aber auch feierfeste Kegelkollegen. Die Rede ist vom Platzbedarf, wenn man mit mehr als fünf Personen unterwegs ist und dazu noch reichlich Gepäck laden will. Siebensitzige Vans oder SUVs kommen bei diesen Anforderungen schnell an ihre Grenzen angefangen beim Thema Beinfreiheit. Der Ausweg sind von Nutzfahrzeugen abgeleitete Transporter, die bis zu neun Personen aufnehmen. Ein Opel Corsa ist da die Antwort auf alle Fragen und ein gutes Angebot dazu.

Der Motor wird angetrieben von 211 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Der 1,8-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 230 km/h schafft der Kleinwagen in der Spitze. Weniger als 18,2 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Der Antrieb liefert seine 211 PS bei 5600 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 300 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 7,9 Litern und einem CO2-Ausstoß von 190 g/Km. 1,94 Tonnen beträgt das Leergewicht des Corsa. Mit 4,02 Meter ist der Corsa in Sachen Länge Klassenprimus.

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Durch die präzise Vier-Gang-Automatik hängt der Opel gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 300 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zur Ausstattung gehören beim Opel Corsa ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle dazu. 6 Airbags sollen die Folgen eines Unfalls für die Passagiere glimpflicher verlaufen lassen.

