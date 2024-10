Opel Grandland X Plug-in-Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Opel geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Opel Grandland X als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor vor. Mit seiner starken Leistung von satten 180 PS schwebt der 1,91 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Der Opel spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Hybrid-Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im Opel entspanntes Reisen.

Offeriert der Opel Grandland X Plug-in-Hybrid die Fahrleistungen eines Sportwagens?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 180 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Die 12,2 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Grandland X nur 9,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 214 km/h schnell. Der Motor bietet 230 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem VerbrauchLitern Benzin rechnen. Diese Baureihe wird vom Hersteller auch als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Opel Grandland X Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,4 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie komfortabel ist man im Opel Grandland X Plug-in-Hybrid unterwegs?

Fahrtechnisch kann der Rüsselsheimer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Opel Grandland X Plug-in-Hybrid Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Opel eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Opel hat ein Ladevolumen von 514 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.652 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,48 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,61 Tonnen hat das Modell Grandland X aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Opel mit Allrad zu haben.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Opel Grandland X Plug-in-Hybrid?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Opel auf Innovation und spendiert dem Grandland X zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Umso größer trumpft der Rüsselsheimer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Opel Grandland X Plug-in-Hybrid mit ein.

Wie kann man sich ein günstiges Opel Grandland X Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Opel Grandland X Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Opel per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Opel Grandland X Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Opel Grandland X Plug-in-Hybrid für nur 39.249 €

Unser erstes Angebot des Opel Grandland X Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 39.249 €. Sie sparen 15.194 € bei einem Listenpreis von 54.443 €. Das sind satte 28 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Opel Grandland X Plug-in-Hybrid mit 263 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Opel Grandland X Plug-in-Hybrid für 39.249 €

Unser zweites Angebot des Opel Grandland X Plug-in-Hybrid können wir für 39.249 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 17.299 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 56.548 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 31 %. Ein Leasing für den Opel ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Grandland X mit 244 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 7.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Opel Grandland X Plug-in-Hybrid bis zu 19.085 € sparen

Dieser Opel Grandland X Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 38.449 €. Man spart beachtliche 19.085 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 33 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 397 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.600 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Opel Grandland X Plug-in-Hybrid

Der Opel Grandland X Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Grandland X zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.