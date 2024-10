Opel Ampera Limousine: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Opel geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Opel Ampera als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 151 PS schwebt die 1,92 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Erfolgsgeschichte der Opel Ampera Limousine beginnt im Jahr 2011. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,5 Metern ist der Ampera ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Opel sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Opel Ampera Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Opel-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Was sind die technischen Daten des Opel Ampera Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube.. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Ampera beim Fahren. Schon mit dem 151 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 161 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 370 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Opel Ampera Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Ampera zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Opel eben. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 310 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.005 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,5 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,79 Tonnen hat das Modell Ampera aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der Ampera seine Kraft über eine manuelle Handschaltung auf die Straße. Der Opel Ampera wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Opel Ampera Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Opel Ampera Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Opel Ampera Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Opel Ampera Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Wer sich für die Opel Ampera Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Opel Ampera Limousine

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Ampera kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Opel Ampera zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der Ampera entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Opel Ampera Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Opel Ampera Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.