Die Kombination von Großraumfahrzeugen mit einer Automatik ist durchaus als fruchtbares Fahrzeug-Konzept zu verstehen. Denn sowohl die Fahrzeugklasse des Kleinbus (zu der auch der Van und der Minivan gehört) als auch ein modernes Automatikgetriebe, wollen dem Fahrer und seinen Insassen bestmöglichen Fahrkomfort bieten. Besonders auf langen Strecken mit der gesamten Familie. Wir bieten ein großes Angebot an Kleinbus-Fahrzeugen mit Automatik verschiedenster Hersteller - ganz gleich ob als Neuwagen, Jahreswagen oder top-gepflegten Gebrauchtwagen.

Verschiedene Kleinbus-Arten

Kleinbus ist ein Überbegriff für Fahrzeuge mit erhöhter Karosserie etwas größeren Außenmaßen und je nach Modell bis zu sieben oder neun Sitzplätze bietet. Vans und Minivans sind Unterkategorien dieser Fahrzeugklasse. Die Hersteller übertrumpfen sich dabei mit intelligenten Raumkonzepten, die ein einfaches Ausbauen einzelner Sitze ermöglicht. In den neueren Generationen kann man diese auch schnell im Boden verschwinden lassen, vor allem die hinteren Sitzreihen. Besonders der Opel Zafira Automatik hat in der Vergangenheit Maßstäbe gesetzt, die später von anderen Herstellern übernommen und verfeinert wurden.

Auch bei den Motoren und der Ausstattung gehen die Autobauer aufs ganze, denn besonders für reiselustige Großfamilien sind Großraumfahrzeuge wie ein Kleinbus eine interessante Option, insbesondere dann, wenn das Ausstattungspaket stimmt. Einige Kleinbusse bieten mittlerweile Ausstattung, die aus der Oberklasse kommt. Allerdings schlägt sich das auch im Preis nieder.

Kleinbus mit Automatik: Die Vorteile

Ein Feature, was oft in Zusammenhang beim Kleinbus gefragt ist, ist die Automatik. Das Vorurteil, das eine Automatik zu behäbig arbeite, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Eine Automatik bietet allerlei Vorzüge gegenüber einer manuellen Schaltung. Sie trägt maßgeblich zum Fahrkomfort bei. Aber nicht nur das. Die moderne Automatik arbeitet ohne Zugkraftunterbrechung und somit schneller und präziser. Der höchste Gang ist oft lang übersetzt. Das ist besonders bei langen Autobahnfahrten förderlich. So wird die Drehzahl konstant gehalten, was Verbrauch, Schadstoffausstoß und Geräusche im Innenraum senkt.

Wir haben eine große Auswahl an Fahrzeugen der Kategorie Kleinbus Automatik zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen und junge Gebrauchtwagen.