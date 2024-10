Opel Meriva Van

Opel präsentiert sich mit seinem erfolgreichen Van Opel Meriva Van. Durch die moderne Gestaltung gewinnt der Rüsselsheimer deutlich an Dynamik. Die Designer verpassten ihm das neue Marken-Gesicht und auch sonst zeigt sich überall die Opel-DNA. Beim Meriva wurde alles überarbeitet. Genauso wie bei den Schwestermodellendominieren bei ihm klar gegliederte, horizontale Linien, wodurch der Van fraglos an Souveränität gewinnt. Achtzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Opel hat seinen Opel Meriva Van modern gestaltet. Als Hochdach-Kombi, Bus, Kastenwagen oder Doppelkabine ist er eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Der Meriva ist ein sehr familienfreundlicher Van. Allein seine Länge suggeriert viel Platz für die Insassen - vorn wie hinten. Der frische Kleinbus weist eine dynamische, nach hinten ansteigende Seitenlinie auf. Die Front macht den Meriva sofort als ein Mitglied der Opel-Familie erkennbar.

Kann der mit Benzin befeuerte Opel Meriva Van mit Leistung beeindrucken?

Der 1,8-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,3-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Meriva beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 69 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 180 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 125 PS. Und mit 17,8 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Rüsselsheimer zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Opel für den Meriva im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,8-Liter-Motor auf Touren und in 8,2 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 222 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 125 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 280 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 6,2 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 8,2 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4. Der Opel Meriva fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 6,2 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 196g pro 100 Kilometer.

Welche Ausstattung besitzt der Opel Meriva Van?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Meriva damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Opel hat neben einer Bluetooth-Schnittstelle, einer Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und einem USB-Anschluss auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,03 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 350 Litern üppig bemessen. Bis zu 2.000 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,69 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Meriva Van aus.

Was gibt es beim Opel Meriva Van in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Rüsselsheimer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Opel Meriva Van mit ein.

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen.

Wer sich für den Opel Meriva Van entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten.

Zur Zeit bieten wir den Opel Meriva auch für 8.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 8.749 € liegt.

Der Opel Meriva Van wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen.