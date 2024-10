Der Opel Zafira ist als Van erhältlich.

Der Opel Zafira überzeugt in zahlreichen Bereichen. Der Van verfügt über ein einzigartiges Raumangebot, das an Flexibilität und praktischen Nutzen in seiner Fahrzeugklasse schon fast Alleinstellungsmerkmal durchgeht. Die Fahrzeuglänge von 4,67 Meter sorgt bei den Insassen für reichlich Beinfreiheit, ganz gleich in welcher Reihe sie Platz nehmen. Trotz seiner Außenmaße ist der Opel Zafira rundum übersichtlich und findet sich auch bei hohem Verkehrsaufkommen in der Großstadt zurecht. Seine wahren Qualitäten zeigt der Zafira auf Langstrecken. Die laufruhigen aber kraftvollen Motoren (Benziner wie Diesel) tragen da zweifellos ihren Teil dazu bei. Auch die verfügbare Automatik schaltet seidenweich. Der Opel Zafira ist ein Rundum gelungener und durchdachter Van und deswegen auch ein mehr als attraktives Angebot.

Der Opel Zafira versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Das Leistungsspektrum des Opel Zafira beginnt mit einem 2,2-Liter-Motor mit 82 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,2-Liter-Aggregat mit 241 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 231 Stundenkilometern sorgt. Die Antriebspalette besteht aus konventionellen Verbrennern (Benziner und Diesel) bis hin zu fortschrittlichen Alternativen Autogas (LPG) wie auch Erdgas (CNG). Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.