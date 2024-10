Im Opel Mokka-e geht es um komfortables Reisen

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Opel Mokka-e Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Null Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,28 Meter lange Opel Mokka-e den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design**. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig.

Wieviel Technik bietet der Opel Mokka-e?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Rüsselsheimer an. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Mokka-e beim Fahren. Schon mit dem 136 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 150 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 260 Newtonmeter Aber zunächst ist es gut, dass es dank Opel jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Mokka-e wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Liefert der Opel Mokka-e genügend Funktionalität im Alltag?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Mokka-e damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Opel hat neben Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, einem Multifunktionslenkrad und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 356 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,28 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.372 Liter Stauraum. Zum Rennwagen wird der Opel Mokka-e allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,76 Tonnen auf die Waage. Die Ausstattung erfreut mit einer Ein-Stufen-Automatik. Der Opel Mokka-e wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Gilt Safety First auch für den Opel Mokka-e?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Opel Mokka-e als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Opel Mokka-e günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Opel Mokka-e interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Opel per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Opel Mokka-e Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Opel Mokka-e für nur 17.289 €

Wer sich für den Opel Mokka-e entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 17.289 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 17.989 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Opel Mokka-e für 24.558 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Opel Mokka-e auch für 24.558 € anbieten, statt bisher für 25.758 €. Der Preisnachlass von 1.200 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Mokka-e kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 4.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 286 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Opel Mokka-e zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Opel Mokka-e: Angebot Nr. 3 für 24.558 €

Aktuell bieten wir den Opel Mokka-e auch für 24.558 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.758 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man mit dem Opel ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Mokka-e entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 286 € vor und eine Anzahlung von 4.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Opel Mokka-e fahren!

Der Opel Mokka-e wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mokka-e zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.