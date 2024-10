Opel Insignia Limousine: Auftritt des schönen Rüsselsheimer

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Opel Insignia Limousine viel Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor dreizehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Opel Insignia Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Opel eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei der Opel Insignia Limousine zustande?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Insignia startet mit einem Autogas-Aggregat. Immerhin bis zu 325 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 110 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Opel. Er sprintet in 12,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor bietet 155 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1650 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 435 Newtonmeter Drehmoment an. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Opel für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 11,6 Litern an. Der Opel Insignia fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,6 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 272g pro 100 Kilometer.

Welche Ausstattung besitzt die Opel Insignia Limousine?

Mit Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss sowie Sitzheizung bietet die Opel Insignia Limousine zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,83 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 500 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.470 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Opel Insignia vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Kraft der Insignia Limousine wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Optional zum Frontantrieb ist der Rüsselsheimer außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Opel Insignia Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Opel Insignia Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Opel Insignia Limousine fahren?

Auf auto.de die deutsche Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Opel Insignia Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Opel Insignia Limousine sichern

Die Opel Insignia Limousine für nur 40.748 €

Wer sich für die Opel Insignia Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Opel Insignia: 22.489 €

Unser zweites Kaufangebot der Opel Insignia Limousine können wir für 22.489 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 23.289 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Opel Insignia Limousine: Bei uns für lediglich 21.389 € besonders günstig

Diese Opel Insignia Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 21.389 €. Man spart beachtliche 2.200 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 9 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Opel Insignia Limousine sichern!

Als flotte Fahrmaschine kann der Opel im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.