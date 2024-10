Der Opel Insignia Sports Tourer GSi bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Opel Insignia Sports Tourer GSi viel Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2008 verlässt der Opel erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem Opel Insignia Sports Tourer GSi entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Insignia besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sechs-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder 4x4-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Kann der mit Benzin befeuerte Opel Insignia Sports Tourer GSi mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Insignia mit einem 1,4-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 110 PS beziehungsweise bis zu 325 PS. Die 12,9 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Insignia nur 6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Rüsselsheimer aber immerhin schon 190 km/h. Hinzu kommen mindestens 155 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1650 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 435 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 11,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Sechszylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen. Der Opel Insignia fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,6 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 272g pro 100 Kilometer.

Wie komfortabel ist man im Opel Insignia Sports Tourer GSi unterwegs?

Vielfahrer aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel USB-Anschluss, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung und Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Opel Insignia ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,83 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 500 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.470 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,86 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Opel Insignia zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Opel Insignia Sports Tourer GSi mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Opel Insignia Sports Tourer GSi?

Umso größer trumpft der Rüsselsheimer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Opel Insignia Sports Tourer GSi mit ein.

Wie einfach kann man einen Opel Insignia Sports Tourer GSi im Internet kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Opel Insignia Sports Tourer GSi sichern

Der Opel Insignia Sports Tourer GSi für nur 40.748 €

Unser erstes Angebot des Opel Insignia Sports Tourer GSi hat einen Kaufpreis von 40.748 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Opel Insignia: 27.549 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Opel Insignia Sports Tourer GSi können wir für 27.549 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Opel-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Opel Insignia Sports Tourer GSi: Angebot Nr. 3 für 31.849 €

Dieser Opel Insignia Sports Tourer GSi ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 31.849 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Opel Insignia Sports Tourer GSi

Als flotte Fahrmaschine kann der Opel im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.