Die Opel Astra Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Nicht jeder, der ein kompaktes Auto sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Ein Glück, dass die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie der Opel Astra Limousine auch auf längeren Reißen außerhalb der Stadt bewahrt bleiben. Freilich: Nicht jeder Kompakte bietet den Reisekomfort, mit dem ein großer Wagen vom Band rollt. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie eine anständige Geräuschdämmung und ein ausgewogenes Fahrwerk. Die Opel Astra Limousine könnte genau in dieses Beuteschema fallen, zumal sie noch mit Benzinmotor angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert, ohne dabei zum Brüllaffen zu werden. Auch der Astra mit 1,3-LIterMotor und Sechs-Gang Handschaltung oder optionaler Vier-Stufen-Automatik ist empfehlenswert. Sowohl der Benziner als auch der Diesel leistet bis zu 241 PS und passt ideal zum Astra. Seit 2004 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,59 Metern ist der Astra ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Opel sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Opel Astra Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für einen sportlichen Auftritt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein robuster Motor treibt den Rüsselsheimer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 80 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 241 PS in der Topmotorisierung. In flinken 15 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 244 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 125 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1700 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 5 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 9,3 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie bequem reist man im Opel Astra Limousine?

Limousinen-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Servolenkung, Lenkradheizung, Sitzheizung und Bluetooth-Schnittstelle serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Opel Astra ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 340 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,59 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.300 Liter Stauraum. Das Gewicht von 2,03 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Opel Astra vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Serienmäßig wird der Opel Astra nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Opel Astra Limousine?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Opel Astra Limousine?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Opel bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Opel Astra Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Opel Astra Limousine für nur 30.948 €

Wer sich für die Opel Astra Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 30.948 € spart man 10.145 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 41.093 € liegt. Das ist ein Rabatt von 25 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Astra können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.100 €, einer Rate von 265 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Opel Astra: 30.748 €

Unser zweites Angebot der Opel Astra Limousine können wir für 30.748 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 6.857 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 37.605 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 18 %. Ein Leasing für den Opel ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Astra mit 287 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Opel Astra Limousine: Bei uns für lediglich 30.748 € besonders günstig

Diese Opel Astra Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 30.748 €. Man spart beachtliche 8.339 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 21 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 276 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 6.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Opel Astra Limousine zu

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit der Opel Astra Limousine genau ins Schwarze treffen.