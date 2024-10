Warum es sich lohnt einen Opel Astra zu kaufen

Es ist nicht zu übersehen: Mit dem Opel Astra erweitert eine markante Limousine die Opel-Familie. Die elegant, gestreckte und geschwungene Dachlinie erinnert schon fast an ein Coupe. Die abfallende Dachlinie tut da schon ihr übriges. Der Astra bringt einen Hauch von Leichtigkeit und Sportlichkeit auf den Asphalt. Kunden wissen dabei umso mehr die präzise Automatikzu schätzen. Auch die Motorenpalette bietet beim Insignia das Richtige für jeden Geschmack. Besonders die Benziner und die Diesel überzeugen.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Opel Astra Sports Tourer punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Opel Astra.

Der Opel Astra mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Opel Astra weiß mit seiner klassischen Eleganz zu überzeugen. Was die Ansprechende Karosse optisch verspricht, wird unter der Motorhaube konsequent weitergeführt. Das Coupé verfügt über einen kraftvollen 2,2-Liter-Antrieb zusammen mit 280 PS. Der satte Klang verspricht nicht nur Power satt: Zusammen mit der samtweichen Automatik erlebt der Fahrer ein einzigartiges Erlebnis. Beim Opel Astra bleibt der Fahrspaß zweifelsohne eine zentrale Kernkompetenz und dieses Gefühl wird an jeden, der sich hinter das Steuer des Coupé setzt, eindrucksvoll vermittelt.

Der Opel Astra ist als Cabrio erhältlich. Der Opel Astra ist ein Carbio, das sich besonders durch seine Allwettertauglichkeit als gutes Kaufangebot erweist. Fahrer und Passagiere müssen auch bei kälterer Witterung oder Niederschlag kaum Kompromisse eingehen. Opel bietet mit dem Astra einen klassenübergreifenden Freiluftspaß, die durch die gute Automatik überzeugt. Auch das Motorenangebot lässt keine Wünsche offen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Opel Astra

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 57 PS in der Basismotorisierung und 280 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Einen alternativen Antrieb wie etwa Autogas (LPG) oder auch Erdgas (CNG) können Kunden mittlerweile auch ordern. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an Astra-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.