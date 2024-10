Opel Zafira-e Life: Variantenreiches Allzweckfahrzeug

Bei Opel geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Opel Zafira-e Life als Vollzeitstromer an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 136 PS schwebt der 1,92 Tonnen Transporter kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Der Zafira-e Life mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Opel Zafira-e Life muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Opel und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Wieviel Technik bietet der Opel Zafira-e Life?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Zafira-e Life mit einem Elektro-Motor. Immerhin bis zu 136 PS liefert der E-Antrieb als maximale Systemleistung ab. Der Antrieb macht ihn maximal 170 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 260 Nm Drehmoment Aber zunächst ist es gut, dass es dank Opel jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Zafira-e Life wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Ist der Innenraum des Opel Zafira-e Life ausgewogen und innovativ?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Servolenkung. Die Platzverhältnisse im Zafira-e Life sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 4600 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 7.000 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 5,31 Meter langen Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 1,92 Tonnen schweren Rüsselsheimer durchaus flott. In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Der Opel Zafira-e Life wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Opel Zafira-e Life?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Opel Zafira-e Life sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Opel Zafira-e Life kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Opel Zafira-e Life?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Opel Zafira-e Life kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Zafira-e Life finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Opel Zafira-e Life. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Opel Zafira-e Life

Der Opel Zafira-e Life für nur 55.149 €

Wer sich für den Opel Zafira-e Life interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 55.149 € spart man 10.473 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 65.622 € liegt. Das ist ein Rabatt von 16 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Zafira-e Life können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 11.000 €, einer Rate von 631 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Zafira-e Life kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Opel Zafira-e Life zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Opel Zafira-e Life: Bei uns für lediglich 48.949 € besonders günstig

Zur Zeit bieten wir den Opel Zafira-e Life auch für 48.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.949 € liegt. Bei 6 % Ersparnis kann man den schicken Rüsselsheimer sehr günstig erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Zafira-e Life entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 613 € vor und eine Anzahlung von 9.700 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Opel Zafira-e Life: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Opel Zafira-e Life wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Zafira-e Life zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.