Die auto.de Kaufempfehlung zum Opel Zafira

Für den Transport- und Freizeit-Experten gibt es praktisch kein besseres Angebot als den Opel Zafira. Das Platzangebot des Van ist unübertroffen und auch die Verarbeitung wie verfügbare Ausstattungsfeatures lassen keine Fragen offen. Das Angebot an Antriebsaggregaten (Benziner, Diesel, Autogas (LPG), Erdgas (CNG)), besonders der Automatik, wird jedem Anspruch gerecht. Der Zafira agiert selbstbewusst auf jedem Terrain, egal ob auf der Fahrt ins Büro oder bei langen Fahrten auf der Autobahn, wenn die Familie auf dem Weg in den Urlaub ist.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Opel Zafira

Das Leistungsspektrum des Opel Zafira beginnt mit einem 2,2-Liter-Motor mit 82 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,2-Liter-Aggregat mit 241 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 231 Stundenkilometern sorgt. Auch etablieren sich stetig mehr attraktive Kaufangebote an modernen Antrieben Autogas (LPG), Erdgas (CNG) für den Opel Zafira. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an Zafira-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.