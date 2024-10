Fiat Panda Limousine: Power für den schicken Turiner

Bei Fiat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Fiat Panda als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 101 PS schwebt die 1,61 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor achtzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man die Panda Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Fiat Panda Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Italiener andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 3,54 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Italiener extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Wieviel Technik bietet die Fiat Panda Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Panda startet mit einem Erdgas-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Fiat Panda beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 69 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 101 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 75 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 20 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 185 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Italiener aber immerhin schon 140 km/h. Der Motor hat 88 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 145 Newtonmeter Drehmoment an. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 6,6 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5. Die Fiat Panda Limousine fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 0,6 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 113 g und 156 g pro 100 Kilometer.

Wie bequem reist man im Fiat Panda Limousine?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Panda damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Fiat hat neben einem USB-Anschluss, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und Bluetooth-Schnittstelle auch noch vieles mehr an Bord. Mit 3,54 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,59 Tonnen hat das Modell Panda aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Fünf-Stufen-Automatik. Der Fiat Panda wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Italiener außerdem mit Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Fiat Panda Limousine aus?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Fiat Panda Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie kann man sich ein günstiges Fiat Panda Limousine Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Fiat Panda kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Panda finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Fiat Panda Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

