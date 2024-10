Fiat - Italienisches Design auf vier Rädern

Welche sind die besten Fiat Modelle?

Welche Fiat Modelle gibt es?

Fiat Kleinwagen

Kompakte Fiat Limousinen und Kombis

Fiat SUV und Crossover

Fiat Vans, Minivans sowie Fiat Kastenwagen und Nutzfahrzeuge

Gibt es Fiat Elektroautos?

Fiat Cabriolets

Fiat bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Fiat Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen Fiat günstig kaufen?

Die heutige Tochtergesellschaft vonbleibt seinen Wurzeln treu und baut neben einigen Vans immer noch vornehmlich kleine und kompakte Fahrzeuge für die Stadt. Kunden und Kundinnen erfreuen sich dabei besonders an der typisch italienischen und emotionalen Formgebung der Modelle.sowie sparsame Motoren tragen ebenso zu der hohen Popularität der italienischen Automarke bei. Wir haben eineneuer und gebrauchter Fiat zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen einesowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Folgende Fiat Modelle erfreuen sich besonders großer Beliebtheit:Für verschiedene Fahrertypen bieten die Italiener verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispiel kompakte Kleinwagen wie den Fiat 500, praktische Kombis wie den Fiat Tipo sowie geländetaugliche SUVs wie den Fiat 500X oder geräumige Familienautos wie den Fiat Panda . Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Fiat Modelle, sowohl fürals auch fürFahrzeuge.Das wohl bekannteste und beliebteste Exemplar aus dem Hause Fiat ist und bleibt der Fiat 500. Seit seiner Einführung im Jahr 2007 durchlebte dereine Evolution und wurde stetig in Ausstattung,optimiert. Neben verschiedensten Modellvarianten wie zum Beispiel dem 500X existiert seit 2020 einedes erfolgreichen Stadtflitzers sowie eineNamens 500elektro . Bei uns können Sie den Fiat 500 kaufen, zum Beispiel in der Variante Sport oder. Ganz egal, ob Sie den Fiat 500möchten oder den Fiat 500bevorzugen, wir haben eine Vielzahl an Fiat 500 auf unserer Seite. Der populärenimmt ebenso den Kampf mit der Konkurrenz in der Klasse derauf. Den niedlichen Italiener können Sie beizu einem seiner Größe entsprechendenerwerben. Mit dem Fiat Panda besitzt der FCA Konzern außerdem ein besonderes Stadtauto im Portfolio. Der Panda fungiert gleichermaßen als, indem er Platz für fünf Personen plus Gepäck bei kleinem Formfaktor bietet. Sie können den günstigen Fiat Panda gebraucht kaufen, zum Beispiel alsoderSeit einiger Zeit hat die Traditionsmarke aus Italien den Fiat Tipo im Angebot, der sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreut. Zurecht, denn derkommt gleich in drei verschiedenen Karosserieformen daher: als, alssowie alsund mehr Stauraum. Fiat hält für jeden Typus den richtigen Tipo bereit und das zu stets günstigen Preisen, zumindest auf auto.de. Lassen Sie sich gerne einvon uns zukommen, zum Beispiel für den Tipo Street, Tipo Sport oder Tipo S.Auch für SUV-Fans hält der aus Turin stammende Automobilhersteller mit dem Fiat 500X ein passendes Derivat bereit. Derhat mit seinem kleinen Bruder 500 bis auf ein ähnliches Außendesign und den Namen nicht mehr allzu viel gemeinsam. Der 500X ist in allen Belangen, sowohl in Breite und Höhe als auch in der Fahrzeuglänge. Mit einerund mehr Platz im Inneren wird er den Ansprüchen an einengerecht, ohne an der Zierlichkeit seines italienischen Designs einzubüßen.Im Segment von Vans und Bussen geht als Erstes der Fiat 500L an den Start. Derteilt sich nur wenige Aspekte mit seinem kleinen Namensvetter Fiat 500. Der 500L bietet ausreichend Platz fürund erleichtert dank einer hoch verlaufenden Dachlinie das Ein- und Aussteigen. Er kommt in den Ausstattungslinien Cross 500l-Trekking und 500l-Urban . Mit dem Fiat Doblo bieten die Turiner außerdem zwei Minivans inklusivean. Italienischen Großfamilien kommt dergelegen, denn er bietet Platz für. Der Bus besitzt neben Schiebetüren ein variables Sitzkonzept und beweist Vielseitigkeit. Füreignen sich am besten Fiat Nutzfahrzeuge wie derund der Kastenwagen Fiat Ducato . Alle Vans, neu und gebraucht, finden Sie bei uns zu einem garantiert günstigen Preis.Der Fiat 500e fährt in die Zukunft, und zwar. Im neuen und zeitlos designten Außenkleid von 2020 ist er in den Karosserieformenund dererhältlich. Die Ausstattungslinien lautenund. Bestimmt hält ein Fiat Autohaus aufein attraktives Angebot für Ihren nächsten Fiat 500e bereit.Wer gerne mit geöffnetem Verdeck unterwegs ist, kann bei Fiat zwischen dem Kleinwagen Fiat 500C und dem Sportwagen Fiat 124 Spider wählen. Das Stoffverdeck des 500C öinmitten der Dachstreben, eine Besonderheit. Der 124 Spider ist einmit einem Faltdach aus Stoff, das nach dem Öffnen elegant unterhalb der Karosse verschwindet. Sichern Sie sich jetzt bei uns einfür einen Fiat Cabrio.Sie möchten einenund bevorzugen eine? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auch peroder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Fiat aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrerzukommen.Der Duft eines Neufahrzeugs verfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die Fahrfreude, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wieoder. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen. Fiaterreichen höchstens ein Alter von 12 Monaten, besitzen eine geringe Kilometerlaufleistung und befinden sich somit noch innerhalb der. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Fiat Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundzu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Fiat kaufen. Fiatstammen in der Regelvon einem Fiat Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Autohändler zugelassen, um Verkaufsprämien seitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit einzu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus. Suchen Sie sich jetzt den passendenaus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten aufDer Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich einfach und schnell, sondern ebenfallsund. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. AlleundFiat wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, sind stets unfallfrei und besitzen 12 Monate Garantie. Wer möchte, kann bei uns einen Fiat kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen einundIhres Fahrzeugs nach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!