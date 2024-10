Der Fiat 500C macht die Kaufentscheidung leicht

Mit dem 500 landete Fiat 2009 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Fiat 500C in folgenden Varianten: Als Cabrio.

Der Fiat 500C: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der Fiat 500C fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 69 PS bis 105 PS. Der Motor schöpft seine Kraft aus 1,4 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 188 Stundenkilometern. Für den Standardsprint rechnet Fiat mit weniger als 13,4 Sekunden. Der Hersteller bietet 200 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 4250 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der reale Verbrauch bleibt mit 3,4 Liter je 100 Kilometer moderat. Der 500C wiegt 1,63 Tonnen. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 182 Liter, 550 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 3,57 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Fiat 500C

Der Fiat 500C bringt Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Durch die präzise Fünf-Gang-Automatik hängt der Fiat gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Der Fiat 500C verfügt über ein Frontantrieb. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

