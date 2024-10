Der Fiat Doblo bleibt keine Antwort schuldig

Der Fiat Doblo verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Fiat Doblo zu einem idealen Fahrzeug. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Fiat Doblo punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Fiat Doblo.

Warum sich für einen Fiat Doblo entscheiden? In Sachen praktischem Nutzen ist der Van einfach unschlagbar. Seine konsequent durchdachte Innenraumkonzeption macht ihn konkurrenzlos, auch gegenüber den mittlerweile immer beliebter werdenden SUVs. Der Doblo ist der automobile Traum für reiselustige Familien, die sich beim Gepäck nicht beschränken möchten und dessen gute Ausstattung zu schätzen wissen. Die Motoren haben solide Leistungswerte (bis zu 135 PS in der Topmorisierung), sind kultiviert und laufruhig, ganz gleich ob Benziner oder Diesel. Alles in Allem ist der Fiat Doblo eine gute Alternative, der sich vor mehr Lifestyle-orientierten Kontrahenten ganz sicher nicht verstecken muss.

Die vielen Vorteile des Fiat Doblo

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 63 PS in der Basismotorisierung und 135 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 181 km/h. Wer auf einen Verbrenner verzichten möchte, ist mit alternativer Antriebstechnologie wie Erdgas (CNG) bestens beraten. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Kombis wie den Fiat Doblo und das zu günstigen Konditionen.