Fiat Tipo Limousine: Power für den schicken Turiner

Nicht jeder, der eine Kompakt-Limousine sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Ein Glück, dass die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie der Fiat Tipo Limousine auch auf längeren Reißen außerhalb der Stadt bewahrt bleiben. Freilich: Nicht jeder Kompakte bietet den Reisekomfort, mit dem ein großer Wagen vom Band rollt. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie eine anständige Geräuschdämmung und ein ausgewogenes Fahrwerk. Die Fiat Tipo Limousine könnte genau in dieses Beuteschema fallen, zumal sie noch mit Diesel- und Benzinmotor angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert, ohne dabei zum Brüllaffen zu werden. Auch der Tipo mit 1,6-LiterMotor und Sechs-Gang Handschaltung oder optionaler Sechs-Stufen-Automatik ist empfehlenswert. Sowohl der Benziner als auch der Diesel leistet bis zu 120 PS und passt ideal zum Tipo. Die Baureihe wird seit 2016 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,53 Metern ist der Tipo ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie wurde von Fiat besonders flach geformt. Fiat sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Fiat Tipo Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das robust geformte Heck sorgt für sportliches Flair.

Wieviel Technik bietet die Fiat Tipo Limousine?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,3-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 120 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 95 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Fiat. Die 11,7 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Tipo nur 9,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 199 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 180 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 127 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 6,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie komfortabel ist man im Fiat Tipo Limousine unterwegs?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung sowie Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Der Fiat hat ein Ladevolumen von 520 Litern. Das Gewicht von 1,79 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Fiat Tipo vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der Fiat Tipo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was gibt es beim Fiat Tipo Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Fiat Tipo Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Fiat Tipo Limousine fahren?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Fiat Tipo Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Fiat Tipo Limousine für nur 23.989 €

Wer sich für die Fiat Tipo Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.989 € spart man 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.989 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Tipo können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.700 €, einer Rate von 269 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Fiat Tipo Limousine: Günstige Alternativen mit 1.000 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Fiat Tipo auch für 21.989 € anbieten, statt bisher für 22.989 €. Der Rabatt von 1.000 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Tipo kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 4.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 246 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Fiat Tipo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Fiat Tipo Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 14 % sichern

Diese Fiat Tipo Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 16.789 €. Man spart beachtliche 2.800 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 14 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Fiat Tipo Limousine zu

Als flotte Fahrmaschine kann der Fiat im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.