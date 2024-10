Der Fiat Tipo 5-Türer bringt einen gekonnt vorwärts

Der flinke Fiat Tipo 5-Türer überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2016 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der Fiat Tipo 5-Türer ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Fiat eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann der mit Benzin befeuerte Fiat Tipo 5-Türer mit Leistung beeindrucken?

Ein Vierzylinder treibt den Turiner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 25 PS auf 120 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Die 11,7 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Tipo nur 9,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 199 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Turiner aber immerhin schon 180 km/h. Hinzu kommen mindestens 127 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 6,3 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Ausstattung besitzt der Fiat Tipo 5-Türer?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, Servolenkung, Sitzheizung und Zentralverriegelung mit Fernbedienung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Fiat Tipo ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 520 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,53 Meter Fahrzeuglänge. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,79 Tonnen hat das Modell Tipo aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Fiat Tipo zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des Tipo 5-Türer wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Fiat Tipo 5-Türer sicher am Straßenverkehr teil?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Fiat Tipo 5-Türer sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den Fiat Tipo 5-Türer günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Fiat bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Fiat Tipo 5-Türer

Der Fiat Tipo 5-Türer für nur 23.649 €

Wer sich für den Fiat Tipo 5-Türer interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.649 € spart man 6.949 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.598 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 23 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Tipo können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.700 €, einer Rate von 203 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Fiat Tipo 5-Türer für 24.049 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Fiat Tipo 5-Türer können wir für 24.049 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 7.099 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 31.148 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 23 %. Ein Leasing ist für dieses Fiat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Tipo 5-Türer für 206 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 4.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Fiat Tipo 5-Türer: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Als flotte Fahrmaschine kann der Fiat im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.