Der Kauf eines Fiat 500L Cross: Die richtige Entscheidung

Diese Baureihe des Fiat 500L Cross hatte ihre Markteinführung im Jahr 2012 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Fiat 500L Cross: Verfügbar als.

120 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 183 km/h können maximal gefahren werden. In 15,5 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Fiat mitbringt. Der Antrieb liefert seine 120 PS bei 4500 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 320 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 6,7 Litern und einem CO2-Ausstoß von 155 g/Km. 1,78 Tonnen beträgt das Leergewicht des 500. 412 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Fiat hat eine Länge von 4,24 Meter.

Der Fiat 500L Cross ist mit Frontantrieb zu haben

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Fiat 500L Cross. Ebenso Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht LED machen zu einem attraktiven Kaufangebot. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Ein Sahnestück im 500L Cross ist die Fünf-Gang-Automatik. Frontantrieb gehört beim Fiat 500L Cross auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Fiat 500L Cross alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS.

Jetzt Angebote für ihr neues Auto den Fiat 500L Cross anfordern, vergleichen und zugreifen!

