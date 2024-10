Fiat Panda 4x4: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Fiat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Fiat Panda als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 101 PS schwebt die 1,61 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Achtzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Ohne Frage: Es ist reichlich Leistung unter der Haube, die der Motor dem Fiat Panda 4x4 mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Turiner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Panda genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Fiat mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten des Fiat Panda 4x4?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Panda mit einem 1,1-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 47 PS auf 101 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 20 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Panda nur 9,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 185 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 140 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 88 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 145 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 6 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 6,6 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,3 Litern Diesel bzw. 5,3 Litern arrangieren. Der Fiat Panda 4x4 fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 0,6 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 113 g und 156 g pro 100 Kilometer.

Welche Komfortmerkmale hat der Fiat Panda 4x4?

Der Fiat Panda 4x4 ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 3,54 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,59 Tonnen hat das Modell Panda aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Fiat Panda zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Fünf-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Wer will, ordert sich einen Fiat Panda 4x4 mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Nimmt man im Fiat Panda 4x4 sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Fiat Panda 4x4 sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Fiat Panda 4x4 kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie einfach kann man einen Fiat Panda 4x4 im Internet kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Fiat Panda 4x4 Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Fiat Panda 4x4 für nur 13.349 €

Wer sich für den Fiat Panda 4x4 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Fiat Panda 4x4: Günstige Alternativen mit 200 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Fiat Panda 4x4 können wir für 17.849 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 18.049 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 1 %. Ein Leasing für den Fiat ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Fiat Panda 4x4 fahren!

Der Fiat Panda 4x4 wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Panda zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.