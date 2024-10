Der Fiat 500L Living bleibt keine Antwort schuldig

Der Fiat 500L Living ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den Fiat 500L Living in folgenden Varianten:.

Der Antrieb leistet 120 PS. In dieser Variante ist der Fiat mit einem 120 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. Fiat liefert den 500L Living mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder und 192 km/h Spitze. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 15,4 Sekunden ist der Fiat 500L Living auf Tempo 100. Der Antrieb liefert seine 120 PS bei 2500 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 320 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 6,9 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. 1,78 Tonnen beträgt das Leergewicht des 500. Der Kofferraum fasst 560 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der 500L Living geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,35 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1704 Liter.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Fiat 500L Living

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Fiat 500L Living. Es gehören unter anderem Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht zum Serienumfang. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Fünf-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 320 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. ABS und ESP sind beim Fiat 500L Living vorhanden.

