Der Opel Mokka - Topleistung und einzigartiges Design

Ein SUV wie es sein soll ist der Opel Mokka. Seine Präsenz ist über jeden Zweifel erhaben. Der Mokka strahlt Kraft und Eleganz aus. Die mächtige und markante Front lassen erahnen was mit einem geschieht, wenn man den Motor startet. Ausgestattet mit neuster Technik, Sicherheit und einer Fahrdynamik, die dank Allradantrieb auf jedem Untergrund über ihre Qualitäten überzeugen kann. Besonders die Ausstattungsvariante mit Automatik ist gefragt. Opel bietet für den Mokka als Benziner und Diesel an.

Der Opel Mokka ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Opel Mokka 110 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,7-Liter-Maschine 152 PS PS. Somit sind 197 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Autogas (LPG) sind heutzutage, durch die immer stärker werdende Nachfrage, auch zunehmend in diesem Segment zu finden. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.