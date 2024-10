Die auto.de Kaufempfehlung zum Opel Meriva

Ein Van wie etwa der Opel Meriva bietet viel Platz ohne dabei viel Platz zu beanspruchen. Mit dieser Qualität ist der selbst den gegenwärtig so gefragten SUVs haushoch überlegen. Ob im Stadtverkehr oder auf langen Autobahnfahrten in den Urlaub: Der Opel Meriva ist ein zuverlässiger Begleiter, der bis zu 5 Personen Platz bieten kann. Die Motoren (Benziner, Diesel aber auch als Autogas (LPG)) sind spritzig und drehfreudig und auch das äußere Erscheinungsbild wirkt alles andere als altbacken. Die Automatik unterstützt die Handlingeigenschaften positiv. Man könnte den Meriva schon fast als ein bisschen Hip bezeichnen. Wenn das mal kein überzeugendes Kaufangebot ist.

Der Opel Meriva versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Opel Meriva 69 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,8-Liter-Maschine 180 PS PS. Somit sind 222 Stundenkilometern Spitze drin. Sind sowohl mit Benziner, Diesel oder auch Autogas (LPG) erhältlich. Bei auto.de finden Sie attraktive Angebote zum Opel Meriva, egal ob als Neuwagen oder top-gepflegten Gebrauchten.