Opel Corsa Limousine: Auftritt des schicken Rüsselsheimer

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Opel Corsa Limousine viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor einundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ohne Frage: Es ist reichlich Power an Bord, die der Motor der Opel Corsa Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Rüsselsheimer umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Corsa genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Opel mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 1,8-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Opel Corsa beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 58 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 125 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 101 PS. Die 17 Sekunden, die der Opel dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Corsa nur 9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 202 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 155 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 85 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4600 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 240 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4600 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,9 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Welche Komfortmerkmale hat die Opel Corsa Limousine?

Die Opel Corsa Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 3,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 260 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.060 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,65 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Opel Corsa vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Fünfgang-Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Vier-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Standardmäßig wird der Opel Corsa nur mit Frontantrieb angeboten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Opel Corsa Limousine?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Opel Corsa Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie kann man sich ein günstiges Opel Corsa Limousine Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Opel Corsa kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Corsa finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Opel Corsa Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Opel Corsa Limousine sichern

Die Opel Corsa Limousine für nur 19.648 €

Wer sich für die Opel Corsa Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 19.648 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 20.348 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Corsa können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 3.900 €, einer Rate von 210 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Opel Corsa: 12.248 €

Unser zweites Angebot der Opel Corsa Limousine können wir für 12.248 € anpreisen. Ein Leasing für den Opel ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Opel Corsa Limousine bis zu 5.475 € sparen

Diese Opel Corsa Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 22.948 €. Man spart beachtliche 5.475 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 198 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Opel Corsa Limousine zu

Die Opel Corsa Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Corsa zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.