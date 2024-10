Der Ford Galaxy Van bringt einen gekonnt vorwärts

Ford präsentiert sich mit seinem erfolgreichen Van Ford Galaxy Van. Durch die moderne Gestaltung gewinnt der Kölner deutlich an Dynamik. Die Designer verpassten ihm das neue Marken-Gesicht und auch sonst zeigt sich überall die Ford-DNA. Beim Galaxy wurde alles überarbeitet. Genauso wie bei den Schwestermodellendominieren bei ihm klar gegliederte, horizontale Linien, wodurch der Van fraglos an Souveränität gewinnt. Die Markteinführung war vor einundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Altbekanntes im Van-Segment bietet der Ford Galaxy Van, dessen aktuelle Modellgeneration auf einer-innovativen Plattform aufbaut, was ein vollkommen neues Fahrgefühl entstehen lässt. Zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass der Galaxy als aufgehübschter Lieferwagen vorfährt. Der Ford Galaxy Van profitiert von seinem intelligenten Raumkonzept . Die auf 4,64 Meter gewachsene Fahrzeuglänge schafft zusätzlichen Raum, sodass nun auch mehr als Fünf Personen in dem luftigen Innenraum genug Platz finden. Dabei verkleinert sich allerdings geringfügig der Kofferraum, bietet aber noch 330 Liter Stauvolumen. Die zahlreichen Ausstattungsfeatures verbreiten einen gewissen Luxus, der in dieser Klasse nicht unbedingt üblich ist. Die Sitze für Fahrer und Passagiere bieten einen guten Seitenhalt. Dämpfung und Federung lassen einen soliden Eindruck entstehen. Der Galaxy ist schließlich als alltagstaugliches Nutzfahrzeug konzipiert worden, mit hohen praktischen Werten.

Welche Leistungsdaten liefert der Ford Galaxy Van?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Galaxy mit einem 1,9-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 114 PS auf 204 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 17,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 217 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Kölner aber immerhin schon 164 km/h. Hinzu kommen mindestens 170 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1900 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 310 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 10,8 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Sechszylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie komfortabel ist man im Ford Galaxy Van unterwegs?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Servolenkung und Navigationssystem serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Ford Galaxy ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,64 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 330 Litern üppig bemessen. Bis zu 2.600 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell Galaxy aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der Ford Galaxy wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im Ford Galaxy Van sicher am Straßenverkehr teil?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Ford Galaxy Van macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Ford Galaxy Van?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Galaxy kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Galaxy finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Galaxy Van. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Ford Galaxy Van: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Ford Galaxy Van für nur 35.049 €

Wer sich für den Ford Galaxy Van interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 35.049 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 35.749 € liegt. Das ist ein Rabatt von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Ford Galaxy Van für 30.349 €

Unser zweites Kaufangebot des Ford Galaxy Van können wir für 30.349 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Ford Galaxy Van bis zu 1.100 € sparen

Derzeit bieten wir den Ford Galaxy auch für 22.849 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.949 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man mit dem Ford ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Galaxy entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Ford Galaxy Van: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Ford Galaxy Van wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Galaxy zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.