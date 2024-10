Der Ford Transit Courier bleibt keine Antwort schuldig

Ford bringt 2014 die neue Generation seines beliebten Transit Courier auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Kombi ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Ford Transit Courier ist erhältlich als Kombi oder Transporter. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen Ford Transit Courier mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt. So entstehen maximal 2600 Liter Laderaum, dessen Ausgestaltung erstaunlich flexibel ist.

Wer eine Großfamilie transportieren will und dazu noch deren Gepäck, kommt selbst mit großen Vans schnell an seine Grenzen. Bei umfangreicheren Transporter-Ansprüchen richtet sich der Blick schnell auf die Pkw-Versionen der Nutzfahrzeug-Baureihen. Aufgrund des hochwertig eingerichteten Innenraums sowie ausbaubarer und einzeln umklappbarer Rückenlehnen, die als Ablagetisch eingesetzt werden können, bietet der Transit Courier von Ford viel Variabilität. Das macht ihn umso mehr zu einem attraktiven Kaufangebot.

Der Motor wird angetrieben von 101 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Mit seinem 1,6-Liter-Benziner bringt Ford Transit Courier reichlich agilen Grip an den Start. Dabei bewegt der Transit Courier sich mit 173 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 215 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1750 Touren an. Der Normverbrauch liegt bei 5,4 Litern auf Hundert Kilometer. 1,98 Tonnen beträgt das Leergewicht des Transit. Mit 4,16 Meter ist der Transit Courier in Sachen Länge Klassenprimus.

Der Ford Transit Courier ist mit Frontantrieb zu haben

Diese Version des Ford Transit Courier verfügt über Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht. Sie können sich für die manuelle Fünfgang-Handschaltung entscheiden. Frontantrieb gehört beim Ford Transit Courier auch zum Repertoire. Der Fahrer des Ford Transit Courier erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Ford Transit Courier steht schon bereit!

Fordern sie schnell und unverbindlich ein Angebot bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auto.de bietet ihnen die besten Konditionen für Neuwagen, Jahreswagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen. Jetzt anfragen und bald mit dem Ford Transit Courier loscruisen!