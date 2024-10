Ford Mondeo Limousine 5-türig: Auftritt des schönen Kölners

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Ford Mondeo Limousine 5-türig viel Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2000 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Derzeit sieht man die Mondeo Limousine 5-türig oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Ford Mondeo Limousine 5-türig auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Kölner andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 1,73 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Kölner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Wieviel Technik bietet die Ford Mondeo Limousine 5-türig?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Mondeo mit einem 1,8-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Ford Mondeo beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 90 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 226 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 226 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Mondeo in 7,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 165 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4900 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 360 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4900 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 10,7 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Ford Mondeo Limousine 5-türig?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Servolenkung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung un Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse im Mondeo sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 500 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.370 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,73 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell Mondeo aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Automatik. Die Kraft der Mondeo Limousine 5-türig wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Ford Mondeo Limousine 5-türig sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Ford Mondeo Limousine 5-türig sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Ford Mondeo Limousine 5-türig kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man ein günstiges Ford Mondeo Limousine 5-türig Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Ford Mondeo Limousine 5-türig interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ford per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Ford Mondeo Limousine 5-türig

Die Ford Mondeo Limousine 5-türig für nur 28.249 €

Unser erstes Angebot der Ford Mondeo Limousine 5-türig hat einen Kaufpreis von 28.249 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 28.549 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot der Ford Mondeo Limousine 5-türig für 29.049 €

Unser zweites Angebot der Ford Mondeo Limousine 5-türig können wir für 29.049 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.400 € zum Marktpreis von 30.449 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 5 %. Ein Leasing für den Ford ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Ford Mondeo Limousine 5-türig bis zu 3.000 € sparen

Diese Ford Mondeo Limousine 5-türig ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 19.389 €. Man spart beachtliche 3.000 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Ford Mondeo Limousine 5-türig zu

Die Ford Mondeo Limousine 5-türig wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mondeo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.