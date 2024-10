Im Hyundai Santa Fe geht es um komfortables Reisen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Hyundai Santa Fe viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem bei dem koreanischen SUV das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Santa Fe ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Hyundai durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2001 ist er nun schon auf dem Markt. Als eines der robusten Modelle von Hyundai erntet der Santa Fe bereits seit seiner Weltpremiere eben jene Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Welche Leistungsdaten liefert der Hyundai Santa Fe?

Ein Sechszylinder treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Hyundai Santa Fe beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 113 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 173 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 173 PS. Und mit 14,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Koreaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Hyundai für den Santa Fe im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,7-Liter-Motor auf Touren und in 11,7 Sekunden auf Tempo 100. Mit 178 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Koreaner aber immerhin schon 166 km/h. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 255 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 7.6 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 11,4 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 7,6 Litern Diesel bzw. 9,2 Litern arrangieren.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Hyundai Santa Fe?

Die Verarbeitung des Hyundai Santa Fe bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Hyundai zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,5 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell Santa Fe aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Hyundai Santa Fe zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Automatik ausgeliefert. Die Kraft des Santa Fe wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Hyundai: Der Koreaner wird aber auch optional mit 4WD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Was gibt es beim Hyundai Santa Fe in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Seitenairbags und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Hyundai Santa Fe beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Hyundai Santa Fe ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Hyundai Santa Fe wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Hyundai Santa Fe?

Auf auto.de das SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Hyundai Santa Fe zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Hyundai Santa Fe günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Hyundai Santa Fe für nur 45.258 €

Wer sich für den Hyundai Santa Fe entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 45.258 € spart man 2.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 47.758 € liegt. Das ist ein Rabatt von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Hyundai Santa Fe: 58.648 €

Unser zweites Kaufangebot des Hyundai Santa Fe können wir für 58.648 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 15.020 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 73.668 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 20 %. Ein Leasing ist für dieses Hyundai-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Santa Fe für 469 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 11.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Hyundai Santa Fe: Bei uns für nur 58.648 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Hyundai Santa Fe ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 58.648 €. Man spart beachtliche 19.078 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 25 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 433 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 11.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai Santa Fe fahren!

Der Hyundai Santa Fe wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Santa Fe zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.